Спаич прокомментировал своей переход в "Краснодар"

Защитник Урош Спаич в своем Инстаграме поделился впечатлениями от перехода в "Краснодар". 25-летний серб подписал контракт с "быками" до лета 2023 года.

- Я очень рад подписанию контракта с клубом и тому, что я присоединяюсь именно к вам, - написал Спаич. - Приложу все умения, чтобы достигнуть максимальных результатов в ближайшие годы. Я сделаю все возможное, чтобы внести свой вклад в осуществление этой цели.



Ранее СМИ сообщали, что "Краснодар" заплатил за Спаича 7 миллионов евро. В прошлом сезоне защитник провел 25 матчей за "Андерлехт". Ранее он выступал за "Црвену Звезду" и "Тулузу". На счету защитника также 5 матчей в составе сборной Сербии. Он вошел в расширенный состав команды на чемпионат мира-2018.