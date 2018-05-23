Спаич официально стал игроком "Краснодара"

"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Урошем Спаичем. В ближайшее время 25-летний футболист пройдет медицинское обследование, после чего подпишет соглашение.
На данный момент о сроках контракт с игроком не сообщается.
Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер обойдется российскому клубу в 7 миллионов евро. В прошлом сезоне Спаич провел 25 матчей за "Андерлехт". Ранее он выступал за "Црвену Звезду" и "Тулузу". На счету защитника также 5 матчей в составе сборной Сербии.
Серб Урош Спаич станет частью #BullsFamily!– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 23 мая 2018 г.
Футбольные клубы "Андерлехт" @rscanderlecht и "Краснодар" достигли договоренности о переходе в ряды "быков" 25-летнего центрального защитника сборной Сербии Уроша Спаича.
После медицинского обследования игрок подпишет личный контракт. pic.twitter.com/j5F5voicqH