Спаич официально стал игроком "Краснодара"

"Краснодар" на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с защитником Урошем Спаичем. В ближайшее время 25-летний футболист пройдет медицинское обследование, после чего подпишет соглашение.

На данный момент о сроках контракт с игроком не сообщается.

Ранее в СМИ сообщалось, что трансфер обойдется российскому клубу в 7 миллионов евро. В прошлом сезоне Спаич провел 25 матчей за "Андерлехт". Ранее он выступал за "Црвену Звезду" и "Тулузу". На счету защитника также 5 матчей в составе сборной Сербии.