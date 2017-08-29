Создатель соломенной "Зенит Арены": "Стадион построили три человека за пять дней. Гонорар – 41 тысяча рублей"

Роман Пономарев, болеющий за "Зенит" фермер из Ставропольского края, который построил соломенный стадион и в шутку назвал его "Зенит Ареной", подчеркнул: он думал, что эту шутку оценят только местные жители.

– Расскажите о соломенном стадионе, который вы построили. Как вам в голову пришла такая идея?

– Вообще мы делаем нечто подобное каждый год – создаем соломенные фигуры для привлечения клиентов. В этот раз решили сделать ставку на спорт и подумали, что будет здорово построить стадион. Изначально не планировали называть его "Зенит Ареной" или как-то еще, но вокруг истории со стадионом в Петербурге было много шума, и мы решили эту тему обыграть. Не думал, что это вызовет такой резонанс – рассчитывал, что о нашей шутке узнают только местные. Кстати, шутили мы не над футбольным клубом – исключительно над строителями.

– И как вы строили арену из соломы?

– Занимались этим три человека. Два подавали тюки сена, один укладывал. Я нарисовал на бумажке примерный план, объяснил, как и что делать, а они выполняли мои требования. Стадион построили за пять дней. Эти трое строителей получили гонорар – 41 тысячу рублей.

– Как стадион используется?

– Каждую субботу на поле проводятся турниры по соломенному футболу. На стадионе уже состоялся Кубок открытия – победила команда "Олимп" из села Грачевка, а следующий турнир выиграла команда КФХ "Пономарево". В нем приняли участие шесть команд – каждую из них мы приглашали лично. Вообще заявок на участие в матчах поступает очень много: из Екатеринбурга, из Москвы просятся парни поиграть. Но мы создавали стадион для того, чтобы свои сельские играли, поэтому стараемся привлекать к футболу местную молодежь.

Недавно на нашем стадионе завершился первый в истории Кубок мира по соломенному футболу среди любительских команд. Мы заранее закупили большие кубки, медали и даже привлекли нескольких спонсоров, которые предоставили призы победителям, лучшему игроку и лучшему бомбардиру. Получилось красиво! Победила, кстати, команда из села Сенгилеевское.

– Чем соломенное поле отличается от обычного травяного?

– Намного сложнее играть. И сложнее, чем в пляжный футбол. Здесь требуется особая техника и координация. Играть на соломе очень скользко. В качестве обуви используются кроссовки или кеды – не бутсы ни в коем случае. Слой соломы на нашем поле – 20–30 сантиметров, передачи низом на таком "газоне" не проходят – только верховая игра. В результате получается красивый и зрелищный футбол: много передач верхом, ударов через себя. Это привлекает внимание.