Создатель соломенной "Зенит Арены": "Не ожидал, что подружимся с "Зенитом"

Роман Пономарев, болеющий за "Зенит" фермер из Ставропольского края, который построил соломенный стадион и в шутку назвал его "Зенит Ареной", отметил: как только закончатся арбузы и овощи, то арену разберут и сложат в стога.

– Что произойдет со стадионом, когда наступят холода?

– Как только у нас закончатся арбузы и овощи, мы разберем арену и сложим в стога. В сельской местности солома пользуется спросом – на подстилку домашним животным и на еду крупному рогатому скоту. То есть, по сути, стадион мы продадим.

– История с соломенным стадионом неожиданно переросла в дружбу с футбольным клубом "Зенит". Ожидали вы такого развития событий?

– Знаете, я вообще веселый и позитивный человек. Никакой вражды у меня никогда ни с кем не было и вряд ли когда-то будет. Но, что подружимся с "Зенитом", я тоже не ожидал, поэтому, конечно, только рад этому!

– "Зенит" в ответ на вашу креативную постройку отправил вам в подарок одиннадцать футболок и несколько мячей. Как вы планируете их использовать?

– История, конечно, получилась очень резонансной – все СМИ написали об этом. Получив посылку от "Зенита", я снял видео, в котором поблагодарил клуб, и опубликовал в интернете. Видео можно посмотреть на страницах федерации соломенного футбола. Что касается футболок, то играть в них мы не будем – это слишком ценный подарок. Думаю, часть экипировки подарим тем, кто помогает нам с организацией и проведением матчей. В частности, региональной футбольной федерации. Они предоставляют нам судей.