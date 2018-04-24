Совет директоров "Спартака" поддерживает Карреру

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов призвал болельщиков красно-белых объединиться. Измайлов также добавил, что совет директоров клуба поддерживает главного тренера Массимо Карреру.

"Многолетняя история "Спартака" наглядно иллюстрирует, что и в дни ярких побед, и в часы горьких поражений мы всегда были единым целым – команда и ее почитатели! Именно благодаря этому нам неизменно удавалось преодолевать самые серьезные трудности и покорять чемпионские вершины.



Именно благодаря этому "Спартак" 22 раза побеждал в первенстве страны, а когда случилось несчастье и наша команда оказалась в первой лиге, вернуться за один сезон в высшую было бы невозможно без вашей поддержки, красно-белые. В прошлом сезоне игроки и тренерский штаб ощущали поддержку на протяжении всего турнира – от первого до последнего матча.



И хотя сегодня, после чемпионского сезона, на финишной прямой нынешнего первенства перед командой стоит иная задача – попадание в число участников Лиги чемпионов, в такой момент так же важно объединиться и вдохновить команду своим позитивным отношением к игрокам и главному тренеру. А отношение это прежде всего выразится вашей непосредственной поддержкой "Спартака" в трех оставшихся матчах – будь то домашние или гостевой – с трибун стадионов.



Это не только мое личное мнение. Это мнение совета директоров "Спартака", который поддерживает Массимо Карреру и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу.



Да, сейчас как никогда актуален девиз многочисленных спартаковских болельщиков: "Один за всех и все за одного"! Только при этом условии мы завершим сезон на мажорной ноте" - приводит пресс-служба "Спартака" заявление Измайлова.

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