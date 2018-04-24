Совет директоров "Спартака" поддерживает Карреру

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов призвал болельщиков красно-белых объединиться. Измайлов также добавил, что совет директоров клуба поддерживает главного тренера Массимо Карреру.
"Многолетняя история "Спартака" наглядно иллюстрирует, что и в дни ярких побед, и в часы горьких поражений мы всегда были единым целым – команда и ее почитатели! Именно благодаря этому нам неизменно удавалось преодолевать самые серьезные трудности и покорять чемпионские вершины.
Именно благодаря этому "Спартак" 22 раза побеждал в первенстве страны, а когда случилось несчастье и наша команда оказалась в первой лиге, вернуться за один сезон в высшую было бы невозможно без вашей поддержки, красно-белые. В прошлом сезоне игроки и тренерский штаб ощущали поддержку на протяжении всего турнира – от первого до последнего матча.
И хотя сегодня, после чемпионского сезона, на финишной прямой нынешнего первенства перед командой стоит иная задача – попадание в число участников Лиги чемпионов, в такой момент так же важно объединиться и вдохновить команду своим позитивным отношением к игрокам и главному тренеру. А отношение это прежде всего выразится вашей непосредственной поддержкой "Спартака" в трех оставшихся матчах – будь то домашние или гостевой – с трибун стадионов.
Это не только мое личное мнение. Это мнение совета директоров "Спартака", который поддерживает Массимо Карреру и уверен, что ему и нашим футболистам, несмотря на неудачи последних дней, по силам решить поставленную задачу.
Да, сейчас как никогда актуален девиз многочисленных спартаковских болельщиков: "Один за всех и все за одного"! Только при этом условии мы завершим сезон на мажорной ноте" - приводит пресс-служба "Спартака" заявление Измайлова.
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Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-04-24-nail_izmaylov_odin_za_vsekh_i_vse_za_odnogo/
Lennon
Согласен, что следует поддержать. Команду, а не это путило, которое вякает штампами..... У Спартака должен быть СД, избираемый болельщиками, которые будут являться основными держателями акций команды.......
16:55
Igrok Igorek
К сожалению, через месяц они запросто могут Карреру слить. Таковые уж людишки сидят на этих местах, и правды от них никогда болелам не дождаться (Родионов, перестань икать)))
16:54
Валерий Милан-Монако
А с обороной( что будете делать? Аааа( понял(это Максимович виноват( Боккетти и Таски( ведь Каррера не мог углядеть(что они полный ноль( Каррера лишь наблюдатель(( это не его удел решать такие проблемы в обороне и в атаке
16:50
Jean4
Болельщики, поддержите свою команду. Не нужно ее делить на игроков и тренеров, она должна быть едина. Хотя бы на эти три игры. А дальше будет видно, будут ли подвижки к лучшему до конца сезона.
16:46