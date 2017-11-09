Совет директоров "Локомотива" завершен. Решений не принято

Сегодня в Москве состоялось заседание совета директоров "Локомотива". По его итогам оперативных решений не принято.

Как уже сообщал "СЭ", обсуждался бюджет на 2018 год, размер которого составит около 6 миллиардов рублей. Кроме того, рассматривалось выступление команды в чемпионате России – в частности, то, кто внес решающий вклад в успех по ходу осенней части турнира.

Решение о возможном назначении на пост руководителя клубной академии (на эту позицию рассматривался Владимир Кузьмичев) не принято.

Также рассматривались вопросы трансферной о селекционной политики – применительно к зимнему трансферному окну.

Битва за 6 миллиардов. Что сегодня обсудит совет директоров "Локо"