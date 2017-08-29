Совет директоров "Локомотива" удовлетворен предварительными итогами трансферной кампании

Совет директоров "Локомотива" остался доволен предварительными итогами летней трансферной кампании, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя совета Анатолия Мещерякова. Трансферное окно в России закроется в ночь на 1 сентября. На данный момент состав "Локо" пополнили вратарь Никита Медведев, полузащитники Аршак Корян и Мацей Рыбус, форвард Эдер. Кроме того, продлена аренда Ари, подписан полноценный контракт с Игорем Денисовым и выкуплены права на Соломона Кверквелию.

- На заседании обсуждали рабочие вопросы, подвели предварительные итоги летней трансферной кампании, - цитирует ТАСС Мещерякова. - Комментировать всё не буду, но в общем совет директоров удовлетворен проведенной трансферной кампанией. Итоги предварительные, все понимают, что окно закроется 1 сентября. Второе - рассматривали программу подготовки молодых футболистов, были даны комментарии, было обсуждение.