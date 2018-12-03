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Сотрудник по работе с маломобильными болельщиками "Спартака" высказался в поддержку Глушакова

Сотрудник по работе с маломобильными болельщиками "Спартака" и болельщик красно-белых Александр Сергеев по прозвищу "Хрычара" высказался в поддержку полузащитника московского клуба Дениса Глушакова.
Сотрудник по работе с маломобильными болельщиками "Спартака" и болельщик красно-белых Александр Сергеев по прозвищу "Хрычара" высказался в поддержку полузащитника московского клуба Дениса Глушакова.
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Сотрудник по работе с маломобильными болельщиками "Спартака" и болельщик красно-белых Александр Сергеев по прозвищу "Хрычара" высказался в поддержку полузащитника московского клуба Дениса Глушакова.

Сергеев опубликовал в Инстаграме селфи с Глушаковом. Отметим, что активные фанаты красно-белых выступают против капитана и игрока "Спартака", но команда его поддерживает.

Сергеев болеет за "Спартак" с 2001 года. В 2008-м болельшик стал общаться с фанатами "Фратрии" и посещать матчи красно-белых. Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов, Валерий Карпин – кумиры Сергеева. Из нынешних футболистов поддерживает хорошие связи Сергеем Паршивлюком, Артемом Ребровым, Евгением Макеевым, Ильей Кутеповым, Александром Зуевым и другими ребятами. 

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