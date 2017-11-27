Сотникова – Кержакову: "Пусть твой новый путь будет не хуже спортивной карьеры"

Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2014 года Аделина Сотникова поздравила с днем рождения бывшего нападающего "Зенита" и сборной России Александра Кержакова. Сегодня бывшему футболисту, который работает на телевидении, исполняется 35 лет.

– Керж, дорогой! Ты – первый футболист, с которым я познакомилась, после чего я начала следить за футболом, – написала Сотникова на своей странице в Инстаграме. – Так что скажите спасибо Александру, а там... как-то жизнь так складывалась, что теперь знаю лично очень много ребят из разных команд! Этой фотке будет почти три года! Тогда Сашка пришел на шоу "Art on ice" и после приехал в гостиницу поздравить и пообщаться с нами. В тот момент он играл в "Цюрихе".

К сожалению, Милана (супруга Кержакова. – Прим. "СЭ") тогда уехала и после того, как я выложила эту фотку, естественно СМИ начали писать совершенно другое. Короче, есть что вспомнить. Но это не суть!

Сегодня у Кержакова день рождения! И я хочу поздравить тебя, пожелать тебе и твоей семье здоровья, удачи и везения во всем! У тебя теперь новый путь в жизни, пусть этот путь будет не хуже твоей спортивной карьеры и всего того, что ты сам себе желаешь. Пусть все исполнится! Оставайся таким же позитивным, классным! Я очень рада, что знаю такого человека как ты!