Состояние Парамонова врачи оценивают как крайне тяжелое

Прославленный ветеран "Спартака" Алексей Парамонов находится в реанимацию одной из столичных клиник. По информации "СЭ", состояние 93-летнего олимпийского чемпиона Мельбурна-1956 крайне тяжелое и врачи не дают никаких гарантий по его выздоровлению.

Напомним, на днях старейшему ветерану красно-белых стало плохо, он был госпитализирован в больницу. После ряда процедур медики давали неутешительный прогноз. Тем не менее он был выписан из больницы в четверг, а в ночь с пятницы на субботу ему стало хуже.