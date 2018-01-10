Состоялось заседание антидопинговой комиссии РФС

В Доме футбола состоялось собрание комиссии РФС, расследующей возможные нарушения антидопинговых правил. Среди присутствующих были врачи российских клубов, пробы игроков которых вызвали вопросы у ФИФА. Сообщается, что в ближайшее время будет представлена вся недостающая информация по допинг-пробам, сданным в период с 2012 по 2015-й год.

На следующем заседании свои комментарии дадут врачи еще нескольких клубов. Также планируется проведение встречи представителей РФС и медицинского комитета ФИФА для обсуждения актуальных вопросов.

Напомним, в декабре 2017 Международная федерация сделала запрос российской стороне о 19 подозрительных пробах российских футболистов.