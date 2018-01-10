17:14 10 января | Футбол — РФПЛ

Состоялось заседание антидопинговой комиссии РФС

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В Доме футбола состоялось собрание комиссии РФС, расследующей возможные нарушения антидопинговых правил. Среди присутствующих были врачи российских клубов, пробы игроков которых вызвали вопросы у ФИФА. Сообщается, что в ближайшее время будет представлена вся недостающая информация по допинг-пробам, сданным в период с 2012 по 2015-й год.

На следующем заседании свои комментарии дадут врачи еще нескольких клубов. Также планируется проведение встречи представителей РФС и медицинского комитета ФИФА для обсуждения актуальных вопросов.

Напомним, в декабре 2017 Международная федерация сделала запрос российской стороне о 19 подозрительных пробах российских футболистов.

Дополнительная информация

http://www.rfs.ru/main/news/rfs_news/88464.html

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Материалы сюжета: Россия. Допинговая проблема
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Benpb_bl

Бурлит только ура-патриотическое сборище. Всем нормальным людям на фсбшные вбросы наплевать)))

22:09 10 января

Гелендваген Бердыева

А что тут говорить, их истинные цели, это политические игры.

21:05 10 января

zyzx

Вы лучше напишите,истинные цели Макларена. Уже весь инет бурлит.

17:19 10 января