Состав "Зенита" на матч с "Гуанчжоу Эвергранд": Кокорин - капитан, Кузяев - правый защитник

Стал известен стартовый состав "Зенита" на товарищеский матч против "Гуанчжоу Эвергранд", который начнется в 18.00. С капитанской повязкой выйдет нападающий Александр Кокорин.

"Зенит": Лунев – Жирков, Маммана, Мевля, Кузяев – Ерохин, Краневиттер и Ригони —Дриусси, Кокорин и Заболотный.

Запасные: Лодыгин, Бабурин, Гойло, Смольников, Терентьев, Скроботов, Богаев, Каккоев, Капленко, Плетнев, Полоз, Панюков.

Трансляция матча "Зенит" - "Гуанчжоу Эвергранд"