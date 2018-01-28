17:06 | Футбол — РФПЛ

Состав "Зенита" на матч с "Гуанчжоу Эвергранд": Кокорин - капитан, Кузяев - правый защитник

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Стал известен стартовый состав "Зенита" на товарищеский матч против "Гуанчжоу Эвергранд", который начнется в 18.00. С капитанской повязкой выйдет нападающий Александр Кокорин.

"Зенит": Лунев – Жирков, Маммана, Мевля, Кузяев – Ерохин, Краневиттер и Ригони —Дриусси, Кокорин и Заболотный.

Запасные: Лодыгин, Бабурин, Гойло, Смольников, Терентьев, Скроботов, Богаев, Каккоев, Капленко, Плетнев, Полоз, Панюков.

Трансляция матча "Зенит" - "Гуанчжоу Эвергранд"

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Дзюба капитон, теперь Кокоха. Дно пробито. Это всё тлетворное влияние резиденции Сатаны - Гнезда Бакланов.

17:45

serzheo

Какая-то ерунда.

17:35

sv55

паредеса продали уже?)))

17:34

shpasic

Смольников и Терентьев настолько плохи?

17:20