Состав "Зенита" на матч с "Гуанчжоу Эвергранд": Кокорин - капитан, Кузяев - правый защитник

Стал известен стартовый состав "Зенита" на товарищеский матч против "Гуанчжоу Эвергранд", который начнется в 18.00. С капитанской повязкой выйдет нападающий Александр Кокорин.
"Зенит": Лунев – Жирков, Маммана, Мевля, Кузяев – Ерохин, Краневиттер и Ригони —Дриусси, Кокорин и Заболотный.
Запасные: Лодыгин, Бабурин, Гойло, Смольников, Терентьев, Скроботов, Богаев, Каккоев, Капленко, Плетнев, Полоз, Панюков.
баламошка
Дзюба капитон, теперь Кокоха. Дно пробито. Это всё тлетворное влияние резиденции Сатаны - Гнезда Бакланов.
17:45
serzheo
Какая-то ерунда.
17:35
sv55
паредеса продали уже?)))
17:34
shpasic
Смольников и Терентьев настолько плохи?
17:20