Состав "Ростова" может пополнить третий исландец

"Ростов" проявляет интерес к защитнику "Бристоль Сити" Хердуру Магнуссону, сообщет Bristol Post. По информации источника, 24-летний фланговый игрок обороны находится "на карандаше" у российской команды с лета прошлого года - тогда дончане бытались арендовать игрока команды чемпионшипа, но не смогли договориться о сделке.

Вместе с тем, издание убеждено, что Магнуссон не станет переходить в РФПЛ, несмотря на то, что в "Ростове" уже выступают два его соотечественника - защитник Сверрир Ингасон и нападающий Бьорн Сигурдарсон.

Магнуссон выступает за "Бристоль" с 2016 года. В этом сезоне игрок обороны принял участие в 18 матчах во всех турнирах, отметившись 1 результативной передачей и 1 автоголом.