14:25 | Футбол — РПЛ

Состав ЦСКА - самый молодой в РПЛ. Средний возраст игроков - 23,5 года


Средний возраст игроков ЦСКА составляет 23,5 года, согласно данным transfermarkt. Этот показатель уменьшился после подписания армейцами 20-летнего хавбека "Рубина"  Ильзата Ахметова.

Самыми возрастными игроками клуба являются голкипер Игорь Акинфеев (32 года), защитники Кирилл Набабкин (31) и Виктор Васин (29).

Отметим, что 16 из 23 игроков основного состава армейцев не достигли возраста 25 лет. 

Состав "Ахмата" - второй по показателю среднего возраста игроков в РПЛ (26,1). 

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