Состав ЦСКА - самый молодой в РПЛ. Средний возраст игроков - 23,5 года

Средний возраст игроков ЦСКА составляет 23,5 года, согласно данным transfermarkt. Этот показатель уменьшился после подписания армейцами 20-летнего хавбека "Рубина" Ильзата Ахметова.

Самыми возрастными игроками клуба являются голкипер Игорь Акинфеев (32 года), защитники Кирилл Набабкин (31) и Виктор Васин (29).

Отметим, что 16 из 23 игроков основного состава армейцев не достигли возраста 25 лет.

Состав "Ахмата" - второй по показателю среднего возраста игроков в РПЛ (26,1).

Таблица переходов РФПЛ //

Все о чемпионате России по футболу – здесь