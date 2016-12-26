Сослан Джанаев: "Все игроки "Ростова" за Бердыева на поле готовы костьми лечь"

Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев рассказал, что в школе ЦСКА считался посредственным вратарем, информирует еженедельник "Футбол". Также голкипер отметил преданность делу со стороны вице-президента и тренера клуба Курбана Бердыева.

– Ваша карьера подтверждает давний футбольный тезис: большинство вратарей выходят на свой лучший уровень ближе к 30 годам, вам в марте как раз 30.

– Согласен, это справедливо. Амплуа вратаря – колоссальный стресс. Справиться с ответственностью и заиграть стабильно в молодом возрасте очень тяжело. Есть, конечно, исключения – Джанлуиджи Доннарумма, Игорь Акинфеев, которые стали основными вратарями топ-команд в 17 лет. Но таких единицы, это таланты. Большинство же вратарей добиваются своего через пахоту и делают себя сами. Когда пропустят свои мячи, наберутся опыта, научатся правильно анализировать. Причем расти можно и в тренировках, даже если не играешь постоянно.

– Себя относите ко второй группе?

– Однозначно. В школе ЦСКА я считался посредственным вратарем. Были какие-то способности, но никто меня не выделял, нигде не говорили, что я обязательно должен заиграть на высоком уровне. Все пришло через годы и труд. Другое дело – Акинфеев. По нему в 13 лет уже было видно, что закрепится на высоком уровне рано.

– Чем поразил Бердыев?

– Каждая его установка – как лекция о футболе. Ново, познавательно и полезно. Бекиич может на мелкие нюансы разобрать все качества каждого игрока соперника, а донести это быстро и доступно. Другие тренеры тоже говорят, но их порой не слышат. Бердыев же доносит информацию так, что вся команда ее сразу принимает. Мне кажется, Бекиич о футболе знает вообще все. Еще Курбан Бекиевич поразил преданностью своему делу. Для него существуют только футбол и команда. Сколько раз я приезжал на базу в выходные делать процедуры – главный тренер всегда там.

– Что выделяет Курбана Бекиевича в отношении к игрокам?

– Бекиич не делит их на белую и черную кость. Каким бы уровень и статус футболиста ни был, если тот ошибся, тренер ему на это укажет. И, как и Виталий Кафанов, относится уважительно ко всем: и к тому, кто постоянно выходит в старте, и к тем, кто лишь изредка на замену. У нас в команде при нем нет и не было ни одного недовольного тем, что не играет. Все знают: если так происходит, значит, это справедливо, значит, сейчас конкурент сильнее. При этом для Бердыева очень важен абсолютно каждый игрок в команде. Тренер одинаково доступен и внимателен для всех.

– Для российских клубов редкое явление?

– Не только для российских. Это уже от человеческих качеств тренера зависит, от его умения создавать коллектив и управлять им. В "Ростове" любой может выйти лишь на три минуты, но за это время четко выполнит задание и выложится полностью. Могу это сказать за всех. Команда видит, что Бердыев готов отдать ей и сделать для нее все. Потому и мы на поле всегда готовы за него костьми лечь.