Сослан Джанаев: "В прошлом сезоне в мои ворота пенальти били дважды, а сейчас уже восемь"

Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев отметил, что несмотря на уход Курбана Бердыева с поста главного тренера команды, его функции в клубе не изменились, информирует еженедельник "Футбол". Голкипер подчеркнул, что выступление донской команды в трех турнирах повлияло на результаты коллектива в чемпионате России.

– Скоро полгода, как Бердыев официально перестал быть главным тренером "Ростова". На деле его роль изменилась?

– Нисколько. Единственное отличие – он теперь матчи смотрит с трибуны. В остальном все то же самое: Бердыев, как и прежде, руководит занятиями, вносит коррективы, принимает ключевые решения. Жаль, игрой у бровки не руководит. Хочется, чтобы Курбан Бекиевич и в матчах находился рядом.

– Что его присутствие меняет?

– Это даже словами не объяснить. Но с ним на скамейке команда играет и ощущает себя совсем по-другому.

– По сравнению с прошлым годом "Ростов" в чемпионате России "просел". В чем причина?

– Силы футболистов не беспредельны. Когда на нескольких этапах играешь каждые три дня, усталость накапливается ощутимо. А большой обоймы для ротации у нас нет, многие матчи пришлось играть одним составом. Тут еще и травмы с болезнями некоторых ребят подкосили. Я и сам, кроме больного плеча, после матча с "Анжи" на три дня с температурой слег. Ну и... Объективные цифры: за весь прошлый чемпионат у нас было одно удаление. А сейчас, к 17-му туру, уже семь, со "Спартаком" вообще заканчивали вдевятером. Причем несколько красных карточек были показаны еще в первом тайме. Пенальти мне в том чемпионате били всего дважды, сейчас, к середине турнира, уже восемь. Почувствуйте разницу.

– Столь резкое изменение статистики можно назвать стечением обстоятельств?

– Теоретически можно, наверное. Но если все эти эпизоды подробно разложить по полочкам, думаю, поговорить будет о чем, вопросы могут появиться, много вопросов. Не хочу в это углубляться.

– Так на что способен "Ростов" в этом чемпионате?

– Мы привыкли идти от матча к матчу, главный из них – следующий. Но выступление в Лиге чемпионов внесло изменение в сознание. Окунувшись в атмосферу еврокубков, стали от этого в хорошем смысле зависимы.