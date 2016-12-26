Сослан Джанаев: "Стоило мне допустить помарку, как болельщики с журналистами раздували из этого ЧП и смешивали непонятно с чем"

Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев отметил вклад тренера команды Виталия Кафанова в свой прогресс за последние сезоны. Голкипер подчеркнул, что стал заметно сильнее с психологической точки зрения, чего раньше ему и не хватало, информирует еженедельник "Футбол".

– Всех интересует секрет чудесного возрождения Сослана Джанаева. Всего за год с небольшим от вторых ролей – до Лиги чемпионов и сборной.

– Перед матчем с ПСВ я вспоминал и прокручивал в голове, сколько пришлось пройти. Всплыла в памяти первая тренировка в "Ростове". До этого я почти год был без команды и, когда оказался на поле с ребятами, понял, как же изголодался по футболу! Сознание проняла мысль, насколько он дорог для меня. И никакие деньги с развлечениями его не заменят.

– Но основным вратарем вы стали только через год. Когда заметили, что двигаетесь к этому?

– Почувствовал, что заметно прибавляю после прихода Курбана Бердыева и начала работы под руководством тренера вратарей Виталия Кафанова. Мое сознание изменил первый же разговор. Кафанов сказал: "Ты свой потенциал не реализовал даже на 50 процентов. И сейчас надо выбросить из головы прошлое, все забыть и начать с чистого листа". Представить, что карьеру только начинаю.

– Было что забывать?

– Конечно. Сложный период у меня затянулся. Все началось с памятных ошибок в матчах за "Спартак", а потом стало нарастать как снежный ком. Стоило допустить помарку, как болельщики с журналистами раздували из этого ЧП, припоминали давние пропущенные голы и смешивали непонятно с чем. Отключиться от этого долго не получалось, что мешало постоянно держать эмоции под контролем и концентрацию на максимуме.

– В чем за последние два года вы стали сильнее?

– Витальич указал на многие нюансы, о которых я раньше даже не думал. Убедил, что мелочей в подготовке вратаря не бывает: как готовиться к матчу, как восстанавливаться после него, с какими мыслями выходишь на поле – важно все. Но главное, в чем я прибавил у Кафанова, – психология. Над ней много работали. Виталий Витальевич подчеркивал, как важно управлять своим внутренним состоянием. Чтобы сохранять максимальную концентрацию на поле и быть готовым полностью включиться в эпизод в любой момент – хоть на первой минуте, хоть на 95-й, при любом счете. Это те качества, которых мне раньше не хватало. Что меня и подводило.

– Но есть же какой-то еще секрет? Подозрительно быстро у Кафанова прогрессируют вратари: что в свое время Рыжиков в "Рубине", что вы сейчас.

– Чтобы контакт с вратарем приносил максимальную пользу, тренер, думаю, должен обладать еще и незаурядными личными качествами. Витальич и профессионал высококлассный, и человек отличный. Ко всем вратарям относится как к своим детям, не делит их на основных и второстепенных. Если пришел, например, с нами несколько раз позаниматься молоденький парень из "молодежки", он тоже получит максимум внимания и заботы. Кафанов постарается отдать ему все знания.