Сослан Джанаев: "Нокдаун в первом матче с "Баварией" пошел "Ростову" на пользу"

Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев в интервью "СЭ" подчеркнул, что выступление в Лиге чемпионов помогло понять, насколько сильно отличается футбол в Европе и России. Ростовчане в своей группе заняли третье место и пробились в плей-офф Лиги Европы.

– "Ростов" провел в этой Лиге чемпионов 10 матчей. Это космос, другой уровень, просто что-то особенное?

– Огромный опыт, который пригодится каждому из нас. Естественно, другой уровень. Попадая туда, понимаешь, насколько сильно отличается футбол в Европе и России.

– Разрыв колоссальный?

– Сами понимаете, там – топ-клубы.

– Но по победному матчу с "Баварией" в Ростове-на-Дону не возникало ощущения чуда.

– С любым соперником можно играть, выполняя определенные требования тренера. Если придерживаешься установки, грамотно перестраиваешься, а удача на твоей стороне – все может получиться. С ними можно играть, мы это доказали. В том числе и в Мюнхене, где уступили 0:5.

– Что там случилось?

– Не хватило спокойствия, все-таки первый матч в группе. Первые 30 минут отлично выглядели, "Бавария" не знала, что делать. Не поставь арбитр пенальти, неизвестно, как бы все закончилось. Игра сломалась после того 11-метрового. Во втором тайме раскрылись, стали терять мячи на чужой половине поля. Две потери – сразу 0:3 и 0:4, и после такого нокдауна собраться тяжело.

– Исходя из конечного результата в группе, та история пошла на пользу.

– Конечно, обидно пропускать такой удар. Но после встречи на "Алльянц Арене" мы осознали, куда попали и чего здесь ждать. Сделали выводы, постарались в дальнейшем быть более сконцентрированными и дисциплинированными. Поняли, что, если вовремя не сделал шаг влево-вправо, тебя моментально растаскивают. (Сергей ЕГОРОВ)

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