16:50 | Футбол — РФПЛ

Сослан Джанаев: "Не рассматривал переход в клуб без Бердыева и Кафанова"


Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев, ранее выступавший в составе "Ростова", подчеркнул, что работа под руководством Курбана Бердыева и Виталия Кафанова стояла для него в приоритете. По словам голкипера, именно с этими специалистами он смог добиться стабильности.

- Мой контракт с "Ростовом", который я отработал от и до, закончился, после этого я перешел в "Рубин" на правах свободного агента. Для меня было в приоритете работать под руководством Бердыева и Кафанова, - приводит пресс-служба казанцев слова Джанаева. - Я прогрессировал в последнее время. Считаю правильным продолжать свой карьерный рост рядом с такими профессионалами, поэтому других вариантов даже не рассматривал.

До этого я играл, но не настолько стабильно, как бы этого хотелось. За последние 2,5 года под руководством этих специалистов мне удалось добиться прогресса в данном аспекте. Для вратаря это важный момент, я бы даже сказал, что он является определяющим. Они мне сильно помогли и поверили в меня в трудную для меня минуту. Я им очень благодарен и стараюсь оправдать доверие своей работой.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=ebScPLMInws

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