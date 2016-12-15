Сослан Джанаев: "Мои вратарские отцы - Стауче и Кафанов"

Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев в интервью "СЭ" подчеркнул, что особую роль в его карьере сыграли тренеры по вратарям Гинтарас Стауче и Виталий Кафанов. По словам Джанаева, Кафанов поддержал его в тот момент, когда в него никто не верил.

– Вы упомянули о Кафанове. Он ведь сыграл в вашей карьере особую роль?

– Два тренера по вратарям ее сыграли – Гинтарас Стауче и Виталий Кафанов. Гинтарас работал в "Спартаке", куда я попал совсем молодым. Стауче мне дал школу, всегда поддерживал, в самое тяжелое время. Во второй сборной, куда вызвали из "Терека", познакомился с Кафановым. Витальевич всегда следил, поддерживал. И ему, и Стауче буду благодарен всегда. Это мои вратарские отцы. Кафанов сразу сказал: "Верю в тебя, но нужно кое-что подкорректировать". Витальевич оказал поддержку в тот момент, когда в меня уже никто не верил.

– После ухода из "Спартака"?

– Да. Непростой период. Когда выпал из обоймы, был без команды семь месяцев. И даже в этот момент Кафанов поддерживал. Но попал я к нему только с третьего раза.

– Почему с третьего?

– Витальевич рассказывал, что давно следил за мной, еще со времен "КАМАЗа". В "Рубин" хотели пригласить меня, но взяли Сергея Рыжикова. Потом, когда был без команды, позвали в Казань снова. Но не успел перейти, потому что там убрали весь тренерский штаб Бердыева. Но на третий раз все получилось. И можно сказать, что именно Кафанов реанимировал мою карьеру.

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