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Сослан Джанаев: "Кокорин и Мамаев должны понести наказание, но не столь жесткое"

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Вратарь "Рубина" Сослан Джанаев отметил, что поступки нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева заслуживают наказания, но оно должно быть справедливым. Оба игрока были задержаны до 8 декабря и помещены в СИЗО "Бутырка" за участие в двух драках в центре Москвы.

- Каждый из нас в жизни совершает ошибки, у всех они разные, но мы их совершаем. Безусловно поступок ребят заслуживают наказания, но оно должно быть справедливым, - написал в Инстаграме Джанаев. - Никто не оправдывает их поступок и они должны понести наказание, но не столь жесткое.

Друзья, давайте будем добры друг к другу, научимся прощать, не оскорблять и дать возможность исправиться людям.

P.S. Саня держись, сил тебе, твоей семье и близким.

Кокорин и Мамаев. Главное по теме. Онлайн

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https://www.instagram.com/p/Bo7Q4TcBD5w/?taken-by=sosik8787

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