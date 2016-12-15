Сослан Джанаев: "Хотели доказать, что "Ростов" не сдуется"

Вратарь "Ростова" Сослан Джанаев в интервью "СЭ" подчеркнул, что на групповом турнире Лиги чемпионов команду в том числе мотивировали слова президента ЦСКА Евгения Гинера. Ростовский клуб занял в своей группе третье место и пробился в плей-офф Лиги Европы.

– Мотивировали, помимо прочего, слова президента ЦСКА Евгения Гинера, что предпочтительнее было бы участие в Лиге чемпионов "Зенита", а не "Ростова"?

– Безусловно. В нас, даже после того как по итогам осенней части прошлого сезона заняли второе место, никто не верил. Все говорили, что весной "Ростов" сдуется. Хотелось доказать, что это не так. Не ставили никаких задач, не смотрели далеко вперед. Главное – дать максимум в ближайшем матче.

– Греет душу то, что "Ростов" набрал в этом евросезоне больше всего очков из российских клубов?

– Не то что греет. Были бы рады, чтобы и другие выступили лучше. Все ведь идет в копилку России. Когда играем в Лиге чемпионов, нет противостояния с ЦСКА, хотим принести пользу всему нашему футболу. (Сергей ЕГОРОВ)

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