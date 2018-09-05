Сорокин - о противостоянии "Баста vs "Ростов"

Генеральный директор организационного комитета "Россия-2018" Алексей Сорокин прокомментировал возможность проведения на стадионе "Ростов Арена" концерта Басты. По его мнению, отказ от проведения развлекательных мероприятий на аренах ЧМ противоречит концепции наследия турнира.

- Мое личное мнение, что это вопрос качественных материалов, которые закрывают газон и согласованности действий тех, кто эксплуатирует стадион, - сказал Сорокин. - Без развлекательных мероприятий ни один стадион не справится ни в одной точке земного шара. На одном футболе экономику не обеспечишь. Концерты входили в концепцию наследия ЧМ как развлекательные мероприятия. У нас есть опыт проведения нефутбольных мероприятий накануне чемпионата мира, такие мероприятия проходили в "Лужниках", и никак газон не пострадал.

Если все сделать адекватно, принять меры, предусмотренные регламентом, то за газон бояться не стоит, - добавил гендиректор оргкомитета. - Но, возможно, там есть что-то еще, что я не понимаю. Но в целом отречься полностью от развлекательных мероприятий на стадионе было бы по меньшей мере странно. Это касается не только Ростова, но и всех остальных стадионов.

В "Ростове" выступают против проведения на стадионе "Ростов-Арена" концерта Басты 29 сентября. По мнению руководства клуба, мероприятие может нанести непоправимый вред газону. (Александр РОГУЛЕВ)

Все о чемпионате России - здесь