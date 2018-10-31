Сорокин - лучший игрок "Рубина" в матче со "Спартаком". Он забил гол через 5 секунд после выхода на замену

Защитник "Рубина" Егор Сорокин назван лучшим игроком команды в матче 12-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1). За него проголосовали 68,5 процента болельщиков. В тройку также вошли Хорен Байрамян (10,7 процента) и Сесар Навас (3,9 процента).

Примечательно, что Сорокин провел на поле считанные секунды. На второй добавленной минуте он вышел на замену и всего через пять секунд после выхода забил гол.