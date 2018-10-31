17:46 | Футбол — РПЛ

Сорокин - лучший игрок "Рубина" в матче со "Спартаком". Он забил гол через 5 секунд после выхода на замену

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Защитник "Рубина" Егор Сорокин назван лучшим игроком команды в матче 12-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1). За него проголосовали 68,5 процента болельщиков. В тройку также вошли Хорен Байрамян (10,7 процента) и Сесар Навас (3,9 процента).

Примечательно, что Сорокин провел на поле считанные секунды. На второй добавленной минуте он вышел на замену и всего через пять секунд после выхода забил гол.

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 12-й тур
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