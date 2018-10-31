Сорокин - лучший игрок "Рубина" в матче со "Спартаком". Он забил гол через 5 секунд после выхода на замену

Защитник "Рубина" Егор Сорокин назван лучшим игроком команды в матче 12-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:1). За него проголосовали 68,5 процента болельщиков. В тройку также вошли Хорен Байрамян (10,7 процента) и Сесар Навас (3,9 процента).
Примечательно, что Сорокин провел на поле считанные секунды. На второй добавленной минуте он вышел на замену и всего через пять секунд после выхода забил гол.
Егор Сорокин – лучший игрок матча #РубинСпартак по версии болельщиков (68,5% голосов)!🔝– "Рубин" Казань (@fcrk) 31 октября 2018 г.
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В тройку лидеров также вошли Хорен Байрамян (10,7% голосов) и Цезарь Навас (3,9% голосов).
Голосование проводилось совместно с премиальным спонсором клуба ПАО "Казаньоргсинтез". pic.twitter.com/WPnW7tpOZy
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