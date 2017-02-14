Сонг, Лестьенн и Канунников сыграют против "Хэбэй Чайна Форчун"

"Рубин" объявил состав на товарищеский матч против команды "Хэбэй Чайна Форчун". С первых минут на поле выйдут полузащитник Александр Сонг, а также форварды Максим Лестьенн и Максим Канунников. Отметим, что казанский клуб встретится с китайской командой вторым составом, большая часть которого не принимала участия во вчерашней игре против "Спартака" (4:2).
"Рубин": Нестеренко; Набиуллин, Самбрано, Кверквелия, Кузьмин; Ткачук, Сонг, Цакташ, Рочина; Лестьенн, Канунников.
Сегодняшний состав на #РубинЧайна мы публикуем с помощью мобильного интернета от "МегаФон"#НашРубин #МегаФон #понастоящемурядом pic.twitter.com/Bp4trG1Rxe– "Рубин" Казань (@fcrk) 14 февраля 2017 г.