Сонг, Лестьенн и Канунников сыграют против "Хэбэй Чайна Форчун"

"Рубин" объявил состав на товарищеский матч против команды "Хэбэй Чайна Форчун". С первых минут на поле выйдут полузащитник Александр Сонг, а также форварды Максим Лестьенн и Максим Канунников. Отметим, что казанский клуб встретится с китайской командой вторым составом, большая часть которого не принимала участия во вчерашней игре против "Спартака" (4:2).

"Рубин": Нестеренко; Набиуллин, Самбрано, Кверквелия, Кузьмин; Ткачук, Сонг, Цакташ, Рочина; Лестьенн, Канунников.