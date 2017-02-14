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Сонг, Лестьенн и Канунников сыграют против "Хэбэй Чайна Форчун"

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"Рубин" объявил состав на товарищеский матч против команды "Хэбэй Чайна Форчун". С первых минут на поле выйдут полузащитник Александр Сонг, а также форварды Максим Лестьенн и Максим Канунников. Отметим, что казанский клуб встретится с китайской командой вторым составом, большая часть которого не принимала участия во вчерашней игре против "Спартака" (4:2).

"Рубин": Нестеренко; Набиуллин, Самбрано, Кверквелия, Кузьмин; Ткачук, Сонг, Цакташ, Рочина; Лестьенн, Канунников.

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Материалы REN-TV

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