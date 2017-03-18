10:38 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Солосин – в воротах "Томи" в матче с "Амкаром"

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Стал известен стартовый состав "Томи" на матч 20-го тура чемпионата России с "Амкаром". Место в воротах томичей на этот раз займет Алексей Солосин, заменивший пропустившего 10 голов в последних двух встречах Александра Мелихова. Поединок начнется в 11.30 по московскому времени.

"Томь": Солосин – Сасин, Осипов, Митерев, Баляйкин – Попов, Чуперка, Кузнецов, Пугин – Голышев – Соболев.

Трансляция матча "Томь" - "Амкар"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 20-й тур
Материалы REN-TV

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