Солосин – в воротах "Томи" в матче с "Амкаром"

Стал известен стартовый состав "Томи" на матч 20-го тура чемпионата России с "Амкаром". Место в воротах томичей на этот раз займет Алексей Солосин, заменивший пропустившего 10 голов в последних двух встречах Александра Мелихова. Поединок начнется в 11.30 по московскому времени.

"Томь": Солосин – Сасин, Осипов, Митерев, Баляйкин – Попов, Чуперка, Кузнецов, Пугин – Голышев – Соболев.