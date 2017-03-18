Солосин – в воротах "Томи" в матче с "Амкаром"

Стал известен стартовый состав "Томи" на матч 20-го тура чемпионата России с "Амкаром". Место в воротах томичей на этот раз займет Алексей Солосин, заменивший пропустившего 10 голов в последних двух встречах Александра Мелихова. Поединок начнется в 11.30 по московскому времени.
"Томь": Солосин – Сасин, Осипов, Митерев, Баляйкин – Попов, Чуперка, Кузнецов, Пугин – Голышев – Соболев.
Запасные: Мелихов, Гвинейский, Науменко, Салахутдинов, Большунов, Карымов, Букачев, Макурин– ФК "Томь" Томск (@fctomtomsk) 18 марта 2017 г.