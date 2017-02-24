Соломон Кверквелия: "Желаю "Рубину" удачи, но сейчас я в "Локо"

Новичок "Локомотива" Соломон Кверквелия в итнтервью "СЭ" заявил, что все его мысли сосредоточены на игре за красно-зеленых. В связи с этим он отказался говорить, обижен ли он на тренера "Рубина" Хави Грасию.

– Сложно сказать, почему Хави Грасия не рассчитывал на меня, - признался Кверквелия. - Может быть, потому что у команды все было хорошо, они решили обойтись без меня.

– Вы на него обижены?

– Сейчас я думаю только о "Локомотиве". Хочу с этой командой добиться максимальных результатов. Остальное мне неинтересно. Кто там что думает, кто там что говорит. Желаю "Рубину" удачи, но сейчас я в "Локо". Намерен биться за каждое очко с железнодорожниками до самого конца.

Полное интервью Кверквелии