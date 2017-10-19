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Соломон Кверквелия: "С Дзюбой всегда играть непросто. Группа атаки "Спартака" - не подарок"


Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия рассказал, что в чемпионате России ему сложнее всего играть против Артема Дзюбы из "Зенита", а также с форвардами "Спартака".

– Против кого лично вам сложнее играть в нашем чемпионате?

– С Дзюбой всегда очень непросто. Группа атаки "Спартака" – не подарок. Зе ЛуишПромесЛуиз Адриану. Выделю, пожалуй, вот этих людей. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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