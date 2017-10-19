Соломон Кверквелия: "С Дзюбой всегда играть непросто. Группа атаки "Спартака" - не подарок"

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия рассказал, что в чемпионате России ему сложнее всего играть против Артема Дзюбы из "Зенита", а также с форвардами "Спартака".
– Против кого лично вам сложнее играть в нашем чемпионате?
– С Дзюбой всегда очень непросто. Группа атаки "Спартака" – не подарок. Зе Луиш, Промес, Луиз Адриану. Выделю, пожалуй, вот этих людей. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
- Артем Дзюба
- Локомотив М (футбол)
- Зенит СПб
- Спартак (футбол)
- Луиз Адриану
- Соломон Кверквелия
- Квинси Промес
- Зе Луиш