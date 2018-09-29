Соломон Кверквелия: "Про "Локомотив" говорят много плохого. Но и в прошлом году говорили"

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия в интервью клубной пресс-службе выразил мнение, что команда преодолеет кризис. В этом сезоне железнодорожники провели 11 матчей во всех турнирах, в которых одержали три победы и три ничьи и потерпели пять поражений.

- Еще ничего не закончилось. Про команду говорят много плохого, - отметил Кверквелия. - Но и в прошлом году говорили. Я тогда еще до старта сезона сказал: "Хочу стать чемпионом с "Локомотивом".

Никто мне не поверил. Но мы завоевали золото и доказали, что можем побеждать. Как там: мужик сказал, мужик сделал. Так и напиши.

Конечно, нам тяжело. Все переживают и думают, как исправить ситуацию. Именно сейчас команда и болельщики должны быть единым целым. Вместе мы обязательно справимся.