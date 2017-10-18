Соломон Кверквелия: "Поражение от "Уфы"? Если все время выигрывать, было бы неинтересно"

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия философски отнесся к поражению от "Уфы" в матче 13-го тура чемпионата России (0:1). По словам футболиста, сейчас он сосредоточен на ближайшем поединке Лиги Европы против "Шерифа".

– Уже отошли от поражения в "Уфе" в последнем туре?

– Это футбол, в нем всякое случается. Если все время выигрывали бы, согласитесь, было бы неинтересно. Конечно, сразу после матча обдумывал произошедшее. Но прошло уже несколько дней, и я, как профессионал, должен переключиться. Ведь предстоит игра с "Шерифом" в Лиге Европы.

– Что, кстати, знаете о молдавской команде?

– В ближайшее время разберем соперника. Сейчас ничего сказать не могу. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Матч "Шериф" - "Локомотив" состоится 19 октября, "СЭ" проведет его текстовую онлайн-трансляцию.

Полностью интервью Кверквелии