Соломон Кверквелия: "Очень рад, что попал в "Локо" – просто сказка"

Новичок "Локомотива" Соломон Кверквелия подчеркнул, что пока не набрал оптимальную форму. Футболист назвал подписание контракта с железнодорожниками сказкой.

– Вы недавно провели первый матч в премьер-лиге в этом сезоне. Как ощущения?

– Ощущения великолепные, хотя форма явно не такая, как раньше. Точно не сто процентов. Готов сейчас процентов на девяносто. Но это не страшно. Самое главное – уверенность. Раньше я не знал, для чего тренировался, а сейчас знаю. Поймите правильно – тренироваться люблю, нагрузки меня не пугают, но тяжело работать, когда не понимаешь, во имя чего.

– В "Локо" это понимаете?

– Конечно. Очень рад, что попал в такую команду. Тут даже нечего сказать – просто сказка. Огромное спасибо тренеру – верил, поддержал, поставил в состав. Теперь легче, хотя понимаю, что никто мне здесь ничего не гарантирует. Но есть вера.

– Во что верили, когда не играли в "Рубине"?

– За спиной стояла сборная Грузии. Тренировался для сборной и для себя. Все-таки слово "контракт" тоже имеет значение. (Дмитрий ЗЕЛЕНОВ)

Полностью интервью Кверквелии