Соломон Кверквелия: "Ничья - заслуженный результат для "Локомотива" и "Ростова"

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия подчеркнул, что в матче 22-го тура чемпионат России с "Ростовом" (0:0) ни одна из команд не создала стопроцентных голевых моментов. По его словам, результат встречи является закономерным.

- Встречались две команды, которые хорошо обороняются, - начал Кверквелия. - Это видно по результату - игра закончилась со счетом 0:0. Стопроцентных голевых моментов не было ни у кого. "Ростов" - хорошая команда, ничья - заслуженный результат для обоих соперников.

- Вы играли в середине недели с "Уфой". Тяжело пришлось сегодня из-за этого?

- Нет. Наши врачи сделали все, чтобы футболисты полностью восстановились. Мы отдохнули, жили на базе, на карантине. Все ребята хорошо себя чувствовали.

- На позиции Чорлуки чувствуете себя уверенно? Получается, что приходится постоянно подстраиваться под партнеров, подстраховывать их, ответственность выше.

- Да, все нормально. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)