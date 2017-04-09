Соломон Кверквелия: "Не получилось сыграть с "Ростовом" так, как мы хотели"

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия после ничьей с "Ростовом" (0:0) в матче 22-го тура чемпионата России завил, что было тяжело создавать моменты, потому что соперник играл в пять защитников, передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– С Курбаном Бердыевым успели пообщаться?

– Нет, не успел.

– А с кем-то из ребят?

– Пообщался с Азмуном, Навасом, Девичем, с теми, с кем раньше играл.

– Сегодня у "Локомотива" практически не было голевых моментов. Это из-за отсутствия Ари?

– Не знаю. И мы, и соперник играли в закрытый футбол. Обе команды хорошо обороняются, и счет это подтверждает.

– Вы знали, что соперник закроется?

– "Ростов" всегда играет в пять защитников, из-за этого тяжело создавать моменты.

– Как предполагали взламывать оборону соперника?

– У нас не получилось так, как хотели. Если бы получилось – мы бы забили.

– А как вы хотели?

– Забивать голы после подач, но у ростовчан высокие защитники, которые выигрывали все мячи.