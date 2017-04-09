Соломон Кверквелия: "Хотел бы остаться в "Локомотиве"

Защитник "Локомотива" Соломон Кверквелия после ничьей с "Ростовом" (0:0) в матче 22-го тура чемпионата России заявил, что благодарен Юрию Семину за то, что тот ему очень помогал. По словам Кверквелии, он хочет остаться в "Локомотиве", передает корреспондент "СЭ" Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ.

– Юрий Семин после прошлой игры сказал, что грузин в "Локомотиве" – это к победе.

– Я не знаю, что сказал Юрий Семин, но я благодарен ему как человеку, который мне очень помогал. Если бы не Семин – не знаю, где был бы сейчас. Сидел бы дома и смотрел чемпионат России. Я до конца жизни буду благодарен этому человеку, который мне доверял. Я сделаю все что смогу.

– Суд по вашим словам, вы хотите остаться в "Локомотиве"?

– Конечно, сто процентов. Как клуб хочет, я так и сделаю.