Соломон Кверквелия: "Если писали, что Бердыев может позвать меня в "Спартак", значит, такое было"

Новичок "Локомотива" Соломон Кверквелия в интервью "СЭ" признался, что сейчас думает лишь о том, как завоевать место в основном составе красно-зеленых. В связи с этим он отказался говорить о других вариантах продолжения карьеры. Также он отметил, что "Локо" может выкупить его контракт в конце сезона.

– Говорили, что вы могли оказаться в "Ростове" и киевском "Динамо".

– Сейчас нет смысла об этом говорить. Я – в "Локомотиве". Теперь я здесь. Нужно завоевать место в составе.

– Еще писали, что если бы Курбан Бердыев возглавил "Спартак", то позвал бы вас с собой. Правда?

– Если написали, значит, такое было.

Полное интервью Кверквелии