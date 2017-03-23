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Соломон Кверквелия: "Благодаря "Локомотиву" я вновь уверен в себе"

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Защитник "Локомотива" и сборной Грузии Соломон Кверквелия в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Сербии подчеркнул, что его команда будет стремиться завоевать три очка. Футболист подчеркнул, что уход из "Рубина" в московский клуб на правах аренды минувшей зимой помог ему вновь почувствовать уверенность в своих силах.

– Нас ждет трудный матч, но мы будем стремиться к победе, – цитирует Worldsport Кверквелию. – Очень жаль, что мы теряли очки в предыдущих матчах, но это футбол. Будем стараться улучшать наши результаты. За три очка в игре с сербами будем биться до конца.

В сборную я приехал с полной уверенностью в себе. После перехода в "Локомотив" я стал получать игровую практику, это сильно помогло мне. Теперь я постараюсь помочь своей сборной.

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Материалы REN-TV

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