Соломон Кверквелия: "Благодаря "Локомотиву" я вновь уверен в себе"

Защитник "Локомотива" и сборной Грузии Соломон Кверквелия в преддверии матча отборочного турнира чемпионата мира-2018 против Сербии подчеркнул, что его команда будет стремиться завоевать три очка. Футболист подчеркнул, что уход из "Рубина" в московский клуб на правах аренды минувшей зимой помог ему вновь почувствовать уверенность в своих силах.

– Нас ждет трудный матч, но мы будем стремиться к победе, – цитирует Worldsport Кверквелию. – Очень жаль, что мы теряли очки в предыдущих матчах, но это футбол. Будем стараться улучшать наши результаты. За три очка в игре с сербами будем биться до конца.

В сборную я приехал с полной уверенностью в себе. После перехода в "Локомотив" я стал получать игровую практику, это сильно помогло мне. Теперь я постараюсь помочь своей сборной.