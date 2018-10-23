Сокамерник Кокорина носит футболку "Спартака"

Ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников рассказал о сокамернике нападающего "Зенита" Александра Кокорина в СИЗО. Напомним, Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев заключены в СИЗО до 8 декабря по делу о хулиганстве.

- Его зовут Дмитрий. Ему около 30 лет, живет в Москве, хотя родился во Владимирской области. До заключения работал менеджером в компании, - цитирует Мельникова RT. - Это очень интеллигентный человек с доброй душой, а не какой-то опасный преступник. В прошлом он также не был судим.

– Какие отношения сложились у сокамерников?

– Они неплохо ладят друг с другом. В их встрече присутствует доля иронии. Кокорин – футболист "Зенита", а Дмитрий вынужден надевать футболку московского "Спартака", так как сменную одежду ему никто не передал.