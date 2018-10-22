Сокамерник Кокорина был задержан за злостную неуплату налогов

Член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников рассказал о сокамернике нападающего "Зенита" Александра Кокорина в СИЗО.

- Его зовут Дмитрий, задержан в связи со злостной неуплатой налогов, хотя утверждает, что закон не нарушал, - цитирует Мельникова RT. - Он немного старше Александра, живёт и работает в Москве. По внешнему виду – интеллигентный человек, не какой-то опасный преступник. Просто попал в неприятную ситуацию.

Напомним, футболисту предъявили обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство".

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