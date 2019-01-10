Согласие Дюкова баллотироваться на пост главы РФС направлено в избирком

Письменное заявление Александра Дюкова о согласии баллотироваться на пост президента РФС направлено в избирком организации, сообщает "РИА Новости". Ранее Дюков был выдвинут на должность главы РФС от нескольких региональных федераций футбола, в четверг решение о выдвижении его кандидатуры приняла РПЛ.

Отчетно-выборная конференция РФС пройдет 22 февраля 2019 года. Последняя дата подачи документов от всех желающих участвовать в выборах главы организации – 13 января. В декабре 2018 года пост главы РФС покинул Виталий Мутко, исполняющим обязанности президента организации назначен глава РПЛ Сергей Прядкин.