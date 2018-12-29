Софьян Ханни: "В 2019 году хочу стать важным игроком для "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни рассказал о своих целях на следующий год.

- Я ожидаю, что в следующем году у меня будет шанс играть чаще, - цитирует футболиста сайт Goal.com на арабском языке. - Я хочу стать важным игроком для "Спартака" и для российского чемпионата в целом. Хочу завоевать какие-то трофеи и помочь сборной Алжира на Кубке африканских наций. Хотел бы вернуть "Спартак" на подобающее ему место в чемпионате России. Мы должны бороться за чемпионство каждый сезон, хоть это и непросто. Нам не нужно отчаиваться. Мы прошли через непростой период, но сейчас у нас начинается новый этап с новым тренером.

27-летний алжирец в текущем сезоне провел 20 матчей за "Спартак" и забил четыре мяча при шести голевых передачах. Его команда идет на четвертом месте в чемпионате – 28 очков в 17 играх.

Все о турнире российской премьер-лиги – здесь.