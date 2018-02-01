Софьян Ханни: "Спартак" сделал предложение, от которого нельзя отказаться"

Новичок "Спартака" Софьян Ханни сказал, что хет-трик в последнем матче за "Андерлехт" в ворота "Стандарда" не повлиял на его решение о том, где продолжать карьеру. Полузащитник отметил, что в его услгах также был заинтересован "Бернли", но он решил принять предложение красно-белых.

- Переговоры продолжались довольно долго, Софьян.

- Да, было много деталей, которые надо было разрешить. Я очень счастлив.

- Заставил ли вас "Бернли" сомневаться?

- Да, любой игрок мечтает выступать в премьер-лиге, но "Спартак" был заинтересован во мне больше, чем "Бернли". Его предложение было более конкретным. Это было предложение, от которого нельзя отказаться.

- Не поменяли ли вы решение после хет-трика в матче со "Стандардом"?

- Нет, я дал слово "Спартаку" до матча со "Стандардом" (встреча состоялась 28 января и завершилась со счетом 3:3. - Прим. "СЭ").

Напомним, контракт Ханни со "Спартаком" рассчитан на 3,5 года с возможностью продления на еще один год. За красно-белых 27-летний алжирец будет выступать под 30-м номером.