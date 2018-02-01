Софьян Ханни: "Спартак" сделал предложение, от которого нельзя отказаться"

Новичок "Спартака" Софьян Ханни сказал, что хет-трик в последнем матче за "Андерлехт" в ворота "Стандарда" не повлиял на его решение о том, где продолжать карьеру. Полузащитник отметил, что в его услгах также был заинтересован "Бернли", но он решил принять предложение красно-белых.
- Переговоры продолжались довольно долго, Софьян.
- Да, было много деталей, которые надо было разрешить. Я очень счастлив.
- Заставил ли вас "Бернли" сомневаться?
- Да, любой игрок мечтает выступать в премьер-лиге, но "Спартак" был заинтересован во мне больше, чем "Бернли". Его предложение было более конкретным. Это было предложение, от которого нельзя отказаться.
- Не поменяли ли вы решение после хет-трика в матче со "Стандардом"?
- Нет, я дал слово "Спартаку" до матча со "Стандардом" (встреча состоялась 28 января и завершилась со счетом 3:3. - Прим. "СЭ").
Напомним, контракт Ханни со "Спартаком" рассчитан на 3,5 года с возможностью продления на еще один год. За красно-белых 27-летний алжирец будет выступать под 30-м номером.
bvb1987
бабла больше предложили
19:52
Jean4
Он уже перешел или еще нет? Интервью зарубежным изданиям продолжает давать, а для клубной пресс-службы до сих пор ничего нет.
19:20
Бу-га-га!
Интересно, на что клюнул? На "Трёхгорное", или на "Хербалайф"?
17:50
паоло росси
софья - новый де зеув) не может спартачок без таких игроков)
16:18
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Когда секас анонсирует переход игрока в Зенит, то на первом плане крупными буквами и цифрами стоимость и ЗП, а когда в Спам, то скромненько так, как бы шепотом: не смог отказаться от такого предложения! Смешно. Хотя объяснимо. Федунян в каждом вью твердит, как мантру, что в Спаме никто больше 1.5 ломтей не получает. у-ха-ха.
16:03
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Пруфики сам поищи. У рабов слуг нет!
15:47
Ю.Ю.
Джин_SM(v3) ____________ Так им в Лондон эконом приобрели, а они в Тулу бизнесом полетели. Всё-то тебе объяснять надобно)))
15:44
Ю.Ю.
Andrewxyz _________________ Что не так?
15:28
Andrewxyz
Ю.Ю., какой ромбик, ты в каком времени живешь?
15:11
Джин_SM(v3)
Ю.Ю.///ненуачо, главное искренне... по-человечьи поступили с парнем, пообещали и он слово держал... Не то что некоторые, обманули парней... В Арсенал поедете!И купили билеты в Тулу)))
15:09
Жорик Вартанов
наш Зидан)
14:41
Ю.Ю.
"Это было предложение, от которого нельзя отказаться." _____________ Значит не за ромбик. Эх...
14:39
Shast1983.83
Наш чувак, удачи.
14:33
баламошка
Подарил Ханьке большую матрёшку, набитую тульскими пряниками.
14:31