14:12 | Футбол — РФПЛ

Софьян Ханни: "Спартак" сделал предложение, от которого нельзя отказаться"

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Новичок "Спартака" Софьян Ханни сказал, что хет-трик в последнем матче за "Андерлехт" в ворота "Стандарда" не повлиял на его решение о том, где продолжать карьеру. Полузащитник отметил, что в его услгах также был заинтересован "Бернли", но он решил принять предложение красно-белых.

 
Софьян ХАННИ.Ханни в "Спартаке": контракт по схеме "3,5 года+1", зарплата 2 миллиона евро+200 тысяч

- Переговоры продолжались довольно долго, Софьян.

- Да, было много деталей, которые надо было разрешить. Я очень счастлив.

- Заставил ли вас "Бернли" сомневаться?

- Да, любой игрок мечтает выступать в премьер-лиге, но "Спартак" был заинтересован во мне больше, чем "Бернли". Его предложение было более конкретным. Это было предложение, от которого нельзя отказаться.

- Не поменяли ли вы решение после хет-трика в матче со "Стандардом"?

- Нет, я дал слово "Спартаку" до матча со "Стандардом" (встреча состоялась 28 января и завершилась со счетом 3:3. - Прим. "СЭ").

Напомним, контракт Ханни со "Спартаком" рассчитан на 3,5 года с возможностью продления на еще один год. За красно-белых 27-летний алжирец будет выступать под 30-м номером.

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КОММЕНТАРИИ (14)
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bvb1987

бабла больше предложили

19:52

Jean4

Он уже перешел или еще нет? Интервью зарубежным изданиям продолжает давать, а для клубной пресс-службы до сих пор ничего нет.

19:20

Бу-га-га!

Интересно, на что клюнул? На "Трёхгорное", или на "Хербалайф"?

17:50

паоло росси

софья - новый де зеув) не может спартачок без таких игроков)

16:18

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Когда секас анонсирует переход игрока в Зенит, то на первом плане крупными буквами и цифрами стоимость и ЗП, а когда в Спам, то скромненько так, как бы шепотом: не смог отказаться от такого предложения! Смешно. Хотя объяснимо. Федунян в каждом вью твердит, как мантру, что в Спаме никто больше 1.5 ломтей не получает. у-ха-ха.

16:03

Гаттузо Крут!!!!!!#!

Пруфики сам поищи. У рабов слуг нет!

15:47

Ю.Ю.

Джин_SM(v3) ____________ Так им в Лондон эконом приобрели, а они в Тулу бизнесом полетели. Всё-то тебе объяснять надобно)))

15:44

Ю.Ю.

Andrewxyz _________________ Что не так?

15:28

Andrewxyz

Ю.Ю., какой ромбик, ты в каком времени живешь?

15:11

Джин_SM(v3)

Ю.Ю.///ненуачо, главное искренне... по-человечьи поступили с парнем, пообещали и он слово держал... Не то что некоторые, обманули парней... В Арсенал поедете!И купили билеты в Тулу)))

15:09

Жорик Вартанов

наш Зидан)

14:41

Ю.Ю.

"Это было предложение, от которого нельзя отказаться." _____________ Значит не за ромбик. Эх...

14:39

Shast1983.83

Наш чувак, удачи.

14:33

баламошка

Подарил Ханьке большую матрёшку, набитую тульскими пряниками.

14:31