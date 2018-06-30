Софьян Ханни: "Счастлив после долгого перерыва надеть футболку "Спартака"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни после товарищеского матча против "Строгино" (2:1) отметил, что ему не очень легко играть в жару. Бельгиец во встрече, прошедшей 27 июня, отыграл первый тайм.



- Для меня всегда удовольствие снова вернуться на поле, - сказал Ханни. - Я не играл 1,5 месяца. Нелегко вернуться к игре, но я очень счастлив после долгого перерыва надеть футболку "Спартака".



Мы привыкли играть так каждый год. В межсезонье мы всегда проводим много спаррингов, и сегодня был один из них. Не очень легко бегать в такую жару. Нужно больше пить.

Сегодня, 30 июня, "Спартак" в 17.00 по московскому времени проведет товарищескую встречу против "Ротора".