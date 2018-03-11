Софьян Ханни: "Счастлив одержать первую победу в РФПЛ"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни после матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (0:0) отметил, что счастлив одержать первую победу в РФПЛ.
"Счастлив одержать первую победу в российской лиге. Продолжаем в том же духе", - написал на своей странице в Инстаграме Ханни.
к/б_вепрь
Связка Ханни - Зобнин - Луис . Возможны варианты ещё Антоха ,Зе ,да их море ,наигрывать надо.
00:51
Lars Berger
Не представляешь, как мы счастливы за тебя...)
22:38 11 марта
Honest Spartak
С почином, Софьян!
22:03 11 марта
Avon151281
Его надо было оставлять а Промеса убирать первой заменой.Квинси нынче только вредит,вообще никакой.Очень много психует,скорее всего из-за этого и не получается
22:01 11 марта
Jean4
Софьян то совсем не плох, хороший матч провел.
21:57 11 марта
баламошка
Молодчик, норм играл! Женька Первая Ракетка за тебя аж весь испереживался)
21:55 11 марта