21:50 11 марта | Футбол — РФПЛ

Софьян Ханни: "Счастлив одержать первую победу в РФПЛ"

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Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни после матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (0:0) отметил, что счастлив одержать первую победу в РФПЛ.

"Счастлив одержать первую победу в российской лиге. Продолжаем в том же духе", - написал на своей странице в Инстаграме Ханни.

 

So happy to win my first game in Russian league. Let’s continue... #fcspartak

Публикация от sofiane.hanni (@sofiane.hanni) Мар 11, 2018 в 11:26 PDT

Спартак М - СКА-Хабаровск

 

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (6)
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к/б_вепрь

Связка Ханни - Зобнин - Луис . Возможны варианты ещё Антоха ,Зе ,да их море ,наигрывать надо.

00:51

Lars Berger

Не представляешь, как мы счастливы за тебя...)

22:38 11 марта

Honest Spartak

С почином, Софьян!

22:03 11 марта

Avon151281

Его надо было оставлять а Промеса убирать первой заменой.Квинси нынче только вредит,вообще никакой.Очень много психует,скорее всего из-за этого и не получается

22:01 11 марта

Jean4

Софьян то совсем не плох, хороший матч провел.

21:57 11 марта

баламошка

Молодчик, норм играл! Женька Первая Ракетка за тебя аж весь испереживался)

21:55 11 марта

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