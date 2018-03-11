Софьян Ханни: "Счастлив одержать первую победу в РФПЛ"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни после матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" (0:0) отметил, что счастлив одержать первую победу в РФПЛ.

"Счастлив одержать первую победу в российской лиге. Продолжаем в том же духе", - написал на своей странице в Инстаграме Ханни.