Софьян Ханни: "Прочувствовал все величие "Спартака", когда посетил музей"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни остался под сильным впечатлением от посещения музея красно-белых. Хавбек присоединился к красно-белым этой зимой, перейдя из "Андерлехта".

- Я счастлив находиться в составе этой великой команды, почувствовал всю атмосферу, величие клуба, когда посетил музей, - сказал Ханни.

- Как вам атмосфера на трибунах? Лучше, чем в Бельгии?

- Я пока не могу сравнить атмосферу на матчах "Андерлехта" и "Спартака" - ведь в Москве я видел всего одну игру. Но, наверное, сложно сравнивать. Здесь все масштабнее. (Юлия ЯКОВЛЕВА)