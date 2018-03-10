Софьян Ханни: "Прочувствовал все величие "Спартака", когда посетил музей"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни остался под сильным впечатлением от посещения музея красно-белых. Хавбек присоединился к красно-белым этой зимой, перейдя из "Андерлехта".
- Я счастлив находиться в составе этой великой команды, почувствовал всю атмосферу, величие клуба, когда посетил музей, - сказал Ханни.
- Как вам атмосфера на трибунах? Лучше, чем в Бельгии?
- Я пока не могу сравнить атмосферу на матчах "Андерлехта" и "Спартака" - ведь в Москве я видел всего одну игру. Но, наверное, сложно сравнивать. Здесь все масштабнее. (Юлия ЯКОВЛЕВА)
199
Ахх.....ное величие.
18:34
azmiser
Даааа! Голубая ананкина футболка впечатлит кого угодно
18:08
Бу-га-га!
Или с баламошкой
17:41