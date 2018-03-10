17:37 | Футбол — РФПЛ

Софьян Ханни: "Прочувствовал все величие "Спартака", когда посетил музей"

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Полузащитник "Спартака"  Софьян Ханни остался под сильным впечатлением от посещения музея красно-белых. Хавбек присоединился к красно-белым этой зимой, перейдя из "Андерлехта".

- Я счастлив находиться в составе этой великой команды, почувствовал всю атмосферу, величие клуба, когда посетил музей, - сказал Ханни. 

- Как вам атмосфера на трибунах? Лучше, чем в Бельгии?

- Я пока не могу сравнить атмосферу на матчах "Андерлехта" и "Спартака" - ведь в Москве я видел всего одну игру. Но, наверное, сложно сравнивать. Здесь все масштабнее. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (4)
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199

Ахх.....ное величие.

18:34

azmiser

Даааа! Голубая ананкина футболка впечатлит кого угодно

18:08

Бу-га-га!

Или с баламошкой

17:41

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