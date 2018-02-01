21:59 | Футбол — РФПЛ

Софьян Ханни: "Приехал в "Спартак" за новыми трофеями!"

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Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни отметил, что переход в московскую команду – шаг вперед в его карьере. 27-летний игрок также добавил, что ему комфортно играть на позиции классической "десятки".

– Я выбрал "Спартак", потому что знаю: это сильнейший клуб России, действующий чемпион, участник еврокубков, – цитирует клубная пресс-служба Ханни. – Я мечтаю о новых трофеях и уверен, что смогу завоевать их со "Спартаком". Переход в этот клуб – определенно шаг вперед в моей карьере.

– Вы универсальный футболист. Есть ли у вас любимая позиция на поле?

– Я могу действовать на флангах, но больше всего мне по душе позиция классической "десятки". Впрочем, последнее слово всегда за тренером: готов играть там, где он скажет.

– Игровой номер вы уже выбрали?

– Да. Меня заранее предупредили, что девяносто четвертый, под которым я выступал в последнее время, занят, а из свободных я выбрал тридцатый.

Напомним, контракт Ханни со "Спартаком" рассчитан на 3,5 года с возможностью продления на еще один год. За красно-белых 27-летний алжирец будет выступать под 30-м номером.

Дополнительная информация

http://spartak.com/news/2018-02-01-sofian_khanni_priyekhal_v_spartak_za_novymi_trofeyami/

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Материалы сюжета: Зима РФПЛ-2017/18. Главное
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КОММЕНТАРИИ (4)
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Alukard1349

ЭЙ,мусорок!Ну не к вам же на дно)))В ФНЛ )))

22:19

wilde

За трофеями - это к Дзюбе. в "Арсенал" транзитом через "Зенит")

22:19

Jean4

За трофеями это к Дениске, кэпу! =)

22:14

Старый болельщик Динамо

А может быть за травмами? У них с этим проблем нет.

22:10