Софьян Ханни: "Приехал в "Спартак" за новыми трофеями!"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни отметил, что переход в московскую команду – шаг вперед в его карьере. 27-летний игрок также добавил, что ему комфортно играть на позиции классической "десятки".
– Я выбрал "Спартак", потому что знаю: это сильнейший клуб России, действующий чемпион, участник еврокубков, – цитирует клубная пресс-служба Ханни. – Я мечтаю о новых трофеях и уверен, что смогу завоевать их со "Спартаком". Переход в этот клуб – определенно шаг вперед в моей карьере.
– Вы универсальный футболист. Есть ли у вас любимая позиция на поле?
– Я могу действовать на флангах, но больше всего мне по душе позиция классической "десятки". Впрочем, последнее слово всегда за тренером: готов играть там, где он скажет.
– Игровой номер вы уже выбрали?
– Да. Меня заранее предупредили, что девяносто четвертый, под которым я выступал в последнее время, занят, а из свободных я выбрал тридцатый.
Напомним, контракт Ханни со "Спартаком" рассчитан на 3,5 года с возможностью продления на еще один год. За красно-белых 27-летний алжирец будет выступать под 30-м номером.
Дополнительная информация
http://spartak.com/news/2018-02-01-sofian_khanni_priyekhal_v_spartak_za_novymi_trofeyami/
Alukard1349
ЭЙ,мусорок!Ну не к вам же на дно)))В ФНЛ )))
22:19
wilde
За трофеями - это к Дзюбе. в "Арсенал" транзитом через "Зенит")
22:19
Jean4
За трофеями это к Дениске, кэпу! =)
22:14
Старый болельщик Динамо
А может быть за травмами? У них с этим проблем нет.
22:10