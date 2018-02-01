Софьян Ханни: "Приехал в "Спартак" за новыми трофеями!"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни отметил, что переход в московскую команду – шаг вперед в его карьере. 27-летний игрок также добавил, что ему комфортно играть на позиции классической "десятки".

– Я выбрал "Спартак", потому что знаю: это сильнейший клуб России, действующий чемпион, участник еврокубков, – цитирует клубная пресс-служба Ханни. – Я мечтаю о новых трофеях и уверен, что смогу завоевать их со "Спартаком". Переход в этот клуб – определенно шаг вперед в моей карьере.

– Вы универсальный футболист. Есть ли у вас любимая позиция на поле?

– Я могу действовать на флангах, но больше всего мне по душе позиция классической "десятки". Впрочем, последнее слово всегда за тренером: готов играть там, где он скажет.

– Игровой номер вы уже выбрали?

– Да. Меня заранее предупредили, что девяносто четвертый, под которым я выступал в последнее время, занят, а из свободных я выбрал тридцатый.

Напомним, контракт Ханни со "Спартаком" рассчитан на 3,5 года с возможностью продления на еще один год. За красно-белых 27-летний алжирец будет выступать под 30-м номером.