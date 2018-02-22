Софьян Ханни - о переходе в "Спартак": "Искал баланс между спортивной и финансовой составляющей"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни отметил, что в российском клубе нашел баланс между спортивной и финансовой сторонами футбола. Также он уверен, что сможет пробиться в европейский топ-клуб, выступая в России.

– Я пытался найти баланс между спортивным и интересным проектом, в котором я смогу каждый сезон играть в еврокубках и бороться за чемпионство, и клубом, в котором смог больше зарабатывать, – цитирует Sport Voetbal Magazine Ханни. – Такое я нашел в "Спартаке". Также в чемпионате России я могу сделать шаг вперед. "Спартаку" нужна была десятка, и я был в списке. Ничего не слышал о переговорах до января, но когда был на сборе с "Андерлехтом" в Испании получил подтверждение, что являюсь приоритетной целью красно-белых. Однако тогда в "Спартаке" подумали, что я не могу играть на европейском уровне, но все изменилось после матча против "Генка", в котором забил 2 гола.

Несколько недель назад "Спартак" отказался продать Квинси Промеса в "Саутгемптон" за 30 миллионов евро. Я слышал, что "Эвертон" был заинтересован в нем. Так что в России вы, конечно, не меньше привлекаете внимание, чем в Бельгии.