Софьян Ханни – о Махрезе: "Не все селекционеры мечтают об алжирских игроках"

Алжирский полузащитник "Спартака" Софьян Ханни в интервью пресс-службе клуба признался, что высоко оценивает игру соотечественника Рияда Махреза, выступающего за "Лестер". Хавбек красно-белых считает, что Махрез до сих пор выступает за "лис", так как среди селекционеров есть предубеждения в отношении алжирских игроков.

– Игроку сборной Алжира легко заиграть в любом чемпионате?

– Горд, что ношу свитер национальной команды Алжира. Игрок сборной на виду, ему легче найти себе клуб. Но не все так здорово, как может показаться на первый взгляд. У нас есть талантливые футболисты.

Например, Риад Махрез из "Лестера". Он выиграл чемпионат Англии, стал лучшим в лиге. Но он по-прежнему в "Лестере". И все говорят: это потому, что он алжирец. Понимаете, не все селекционеры мечтают об алжирских игроках.

А помните, как алжирцы сыграли на чемпионате мира в Бразилии в 2014-м? Они, кстати, были в одной группе с Россией. Алжирцы вышли из группы, потом проиграли будущему чемпиону, Германии, в дополнительное время – 1:2. То, как наши болельщики приветствовали команду, было незабываемо.

– Расскажите, как это было.

– Я жил в Париже. Вот представьте, если французы после победы просто выходят на Елисейские поля, то все алжирцы и марокканцы организуют на Шанз-Элизе настоящую вечеринку. Алжир выиграл! Это такое счастье! У французов таких эмоций не увидишь.

Мог выбрать Францию, но решил выступать за Алжир. К тому же в этой команде заиграть легче: конкуренции меньше. Кроме того, моя семья родом оттуда, да и я в душе алжирец. Нравится атмосфера, которую создают эти люди. Та же история и со "Спартаком". Здесь мне импонирует атмосфера. Это касается всего: и команды, и ее болельщиков, и столицы.