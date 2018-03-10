17:43 | Футбол — РФПЛ

Софьян Ханни: "Меня поздравили с тем, что не полечу в Хабаровск"

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Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни сказал, что получил поздравления с тем, что ему не пришлось лететь в Хабаровск на матч чемпионата России против "СКА-Хабаровска". Красно-белые примут дальневосточников дома 11 марта.

- Что вам известно о "СКА-Хабаровске"?

- Мы смотрели несколько видео с играми соперника. Знаю, что эта команда занимает последнее место в чемпионате. Все поздравляли меня с тем, что играем с ними дома, и не придётся лететь в Хабаровск. (Юлия ЯКОВЛЕВА)

Матч "Спартак" - "СКА-Хабаровск" состоится в воскресенье, начало - в 19.00 по московскому времени. "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 22-й тур
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Uriahhheep

За такие бабки пешком должны идти в Хабаровск и обратно...

19:05

баламошка

Один раз за год слетать в Хабаровск - трындец, прям вселенское горе.

18:00

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