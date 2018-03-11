Софьян Ханни: "Думаю, что "Спартак" сможет забить и не нарваться на контратаку"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни в перерыве матча 22-го тура чемпионата России против "СКА-Хабаровск" отметил, что красно-белые изначально понимали, что в этой игре им будет нелегко. Хавбек также добавил, что его команда сможет забить и не пропустить в контратаке.

– Мы изначально понимали, что хабаровчане будут играть компактно в обороне и нам будет непросто, – сказал в эфире телеканала "Наш футбол" Ханни. – Мы ищем свой момент, чтобы забить свой гол, и тогда "СКА" придется раскрываться.

Играют ли так же против грандов в Бельгии? Можно сравнить "Спартак" с "Андерлехтом". В бельгийском чемпионате часто можно встретить команды, у которых насыщенная оборона, где 10 игроков в защите и в лучшем случае один футболист в нападении. Я думаю, что мы сможем забить и не нарваться на контратаку.

Напомним, что после первого тайма счет ничейный - 0:0.

Трансляция матча "Спартак" - "СКА-Хабаровск"