Софьян Ханни: "Думал, что русские в "Спартаке" будут в стороне от меня, но это оказалось не так"

Полузащитник "Спартака" Софьян Ханни в интервью пресс-службе клуба признался, что ожидал трудностей в общении с российскими игроками. Алжирец оказался удивлен, что все футболисты красно-белых были дружелюбно к нему настроены. Хавбек также отметил, что только привыкает к московским морозам.

– Вы постоянно общаетесь с Квинси Промесом. Как сблизились?

– С первого дня нашли с ним общий язык. Он гостеприимен. И несмотря на то, что прошло еще не так много времени, мы хорошо понимаем друг друга на поле. Мыслим одинаково, стиль игры похож.

Однако общаюсь не только с Квинси, но и с другими ребятами. Они также помогают мне во всем. Кстати, был удивлен, что все игроки дружелюбно настроены ко мне. Думал, что русские будут в стороне, я буду больше проводить время с иностранцами, но это не так. Мне кажется, что это одна из причин, почему в прошлом году "Спартак" стал чемпионом. Хорошая команда. Все футболисты держатся вместе. Теперь стараюсь влиться в коллектив.

– Московские морозы вас не смущают?

– К ним пока привыкаю. Помню, в домашней игре против "Атлетика" (1:3) сначала находился на скамейке. И было очень холодно. Смотрел на партнеров, сидящих рядом, и не понимал, как они не мерзнут. Но потом вышел на поле и сразу забыл про холод. Игра захватывает целиком, и мороза уже не чувствуешь.

Вот в снежную погоду очень трудно показать качественную игру. Мы начали весеннюю часть чемпионата, можно сказать, с финала – "Спартак" – "Локомотив" (0:0). Разочарован тем, что не удалось победить. Ведь эта игра была за шесть очков. Но у нас впереди еще есть матчи чемпионата и Кубка России. И я верю в успех

Напомним, Ханни перешел в "Спартак" в январе из "Андерлехта". 27-летний алжирец провел за красно-белых два матча в Лиге Европы.